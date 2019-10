Wie wirklich ist die Wirklichkeit?

Weiter spinnen

Auch wenn so manches im Spiel der fünf intensiv diskutiert, die eine oder andere angerissene Geschichte aufgelöst wird, scheint es Ziel des Stückes (Text: Alexandra Ava Koch, die auch mit Richard Schmetterer Regie führte) zu sein, Fragen aufzuwerfen, die so manche der Besucher_innen vielleicht nachher noch weiter spinnen.

Fake im Spiel um Fake

Hoffentlich hinterfragen sie dabei den aufgeworfenen, mehrfach genannten aber nie ausgeführten sogenannte „Mandela-Effekt“. Der erinnert eher an eine auch in die Welt gesetzte Fake-News. Angeblich hätte so um 2009 herum eine Gruppe von Menschen gedacht, Nelson Mandela wäre schon in den 80er Jahren in der Gefangenschaft gestorben. Doch wer wüsste nicht, dass er doch nach jahrzehntelanger Gefangenschaft mit Überwindung der Apartheid (Rassentrennung) der erste schwarze Präsident des neuen Südafrika gewesen wäre. Oder an die Fake-Gebärdenübersetzung anlässlich seines Begräbnisses (2013).

