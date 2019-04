Spiel mit Wörtern lässt Farben erstrahlen

Fühlen

Wörter lassen sich aber auch spüren - das erzählt Louka am Beispiel Erbsensuppe, die sie ganz hinten am Gaumen spürt, sobald sie auch nur das Wort ausspricht. Manche verschaffen angenehme, andere wieder höchst ekelerregende Gefühle. Das Stück, das phasenweise von gewohnten Spielmustern in fast chaotisches Durcheinander ausbricht, will so - ganz ohne Gebrauchsanweisung - einladen, vielleicht selber danach oder auch irgendwann und immer wieder mit Sprache, mit Wörtern zu spielen. Sich Anregungen aus anderen Sprachen, Dialekten usw. zu holen, sie zu lernen ...