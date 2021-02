Kinder-Gedichte über Lockdowns - Bewerb auf Instagram

„Lockdown ist doof …“ beginnt in Kinderhandschrift der 5-Zeiler. Es ist Pias Beitrag zu einem Online-Lyrikbewerb …. Seit kurzem hat dieser Gedicht-Bewerb, der sich ums allgegenwärtige Thema dreht, auch eine eigene Kinder-Kategorie. Die achtjährige Pia war eine der ersten deren Zeilen online gestellt worden sind. Pur, in ihrer eigenen Handschrift.

Wie alle vier jungen Dichterinnen und Dichter, die am LockdownLyrik-Bewerb teilnehmen und die der Kinder-KURIER telefonisch interviewen durfte, war’s für Pia eines der ersten Gedichte, die sie verfasst hat.

Um diesen Artikel nicht so lang zu machen, dass eh fast niemand bis zum Ende scrollt, sind die Interviews mit Pia, Erik, Vaya (Faia), Leander sowie dem Initiator Fabian jeweils in eigenen Beiträgen hier verknüpft. Aber natürlich in diesem Überblicks-Artikel kurz angerissen.