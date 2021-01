Ganz-Jahres-Schreibwerkstatt für Jugendliche mit Julya Rabinowich

Unter dem Motto „dazwischen:ich“ (Titel ihres Jugend-Erfolgsromans) kündigt die Autorin (übrigens auch KURIER-Kolumnistin) – und in dem Fall auch Workshop-Leiterin – an:

„wir sind piraten und piratinnen des wortmeeres. wir fischen nach geschichten. wir treiben in ideen. wir sind stürmisch und still. wir machen literatur. in einer kleinen gruppe. ein ganzes jahr lang. online, hybrid und in echt. und am ende der schreibtage wird ein buch daraus publiziert in der edition exil. und eine lesung aller im literaturhaus wien. wer willst du sein? was willst du schreiben? alles ist möglich.

im dazwischen liegt vieles. verborgen, offensichtlich, wandelbar und widersprüchlich. das dazwischen kann ein land sein. eine familie. eine liebesgeschichte. eine weltreise. eine selbsterkundung. im dazwischen lernt man sich selbst kennen. und andere. dazwischen: das ist unser jahresthema.

mein fernglas ist auf euch gerichtet. leinen los! ich freue mich: auf texte und auf zusammenarbeit. wer zur crew gehören will, kann hier einreichen. jetzt!“

Wer – zwischen 14 und 20 Jahren - mit an Bord sein will, kann/soll eine Bewerbung einsenden – siehe Infos.