Maturantin und Jungliteratin: "Liebe Krimigeschichten, aber mit Twist"

Erste Geschichte in der Volksschule - Text + Zeichnungen

Es war übrigens ihre bereits dritte Teilnahme am Bewerb, „ich hab immer wieder versucht, ins Finale zu kommen, diesmal ist es mir gelungen.“ Das Finale ist immer auch damit verbunden, dass die Jugendlichen Schreib-Workshops mit renommierten Autor_innen haben und den Austausch untereinander. „Das war schon eine aufregende Erfahrung. Eigentlich bin ich der Typ Mensch, der sich sehr zurückhält und sehr selbstkritisch mit den eigenen Texten umgeht. Darum war ich mir gar nicht sicher, ob ich dann wirklich hingehen soll, aber es war dann nicht so schlimm“, lächelt Dzeneta Fejzić hörbar am Telefon. „Nachdem ich die Scheu überwunden habe, war’s dann eine ziemlich schöne Erfahrung.“

Der Kinder-KURIER will „natürlich“ auch wissen, wann die Lust am Schreiben begonnen hatte. „Meinen ersten richtigen Text (der nicht für die Schule war) habe ich schon in der ersten Klasse Volksschule gemacht, wo ich noch gar nicht alle Wörter schreiben konnte. Er war, glaube ich, über einen Besuch im Zoo. Die Wörter, die ich nicht konnte, hab ich gemalt.“ Es war kein Erlebnisaufsatz über einen eigenen Tiergarten-Besuch, sondern „wir hatten im Schulbuch eine Seite über Tiere und da ist mir dann spontan die Idee gekommen, diese Geschichte zu schreiben und zu zeichnen“.

Von diesem Moment an, hatte sie immer wieder Lust, eigene Texte zu verfassen und dies gemacht, „wenn ich Spaß daran hatte oder mich vor anderen Aufgaben für die Schule zu drücken“. Sie könne auch nur so kreativ schreiben, „wenn mich wer zwingt oder auffordert, dann geht’s meistens nicht!“

Zum gesamten Text "Déjà-Vu" von Dzeneta Fejzić geht es hier