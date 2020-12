Große Online-Bühne für Texte Jugendlicher zu Mut/Unmut/übermut

„Du musst deinem Drachen vertrauen, dass er von selber ganz hinauf will. Du musst auf einen guten Windstoß warten und dem Drachen im richtigen Moment Leine geben, damit er sich raschelnd entfalten und schnell wie ein Wanderfalke hinauf jagen kann.“ So beginnt einer der Top-Finaltexte des Bewerbs „Texte. Preis für junge Literatur“, jener von Anna Rotter (15).

Auch wenn es jedes Jahr eine Preisverleihung gibt, steht der Bewerb – heuer zum fünften Mal vom „Verein Literarische Bühnen Wien“ und insgesamt zum neunten Mal - gar nicht im Vordergrund. Die Freude, Lust und Qualität der Texte jugendlicher Autor_innen vor den Vorhang zu holen und würdig zu schätzen stehen im Zentrum der alljährlichen Gala. Bisher immer in der Burgtheater-Spielstätte Kasino am Schwarzenbergplatz. Diesmal – aus bekannten Gründen – nur online. Aber wieder lesen renommierte Schauspieler_innen aus allen Finaltexten – in diesem Jahr hatte das Bewerbsmotto gelautet: Mut/Unmut/übermut. Live gestreamt aus der „Alten Schmiede“ – am 3. Dezember ab 19.30 Uhr – siehe Infos unten.