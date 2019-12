Sibirien, Demenz, Mut und zarte, spitze Falter

„Mein großes Thema“

Sibirien, das ist jenes ferne Land, das die Siegerin so spürbar beschreibt. „Mit 12 Jahren“, so erzählt die 20-jährige Germanistik- und Philosophie-Studentin dem Kinder-KURIER, habe sie begonnen, ein Jugendbuch zu schreiben, in dem es um Sibirien geht. „Eine Dystopie, die in der Zukunft spielt. Die Hauptperson ist eine Soldatin. Ich hab die Geschichte in sibirien angesiedelt, einem Land über das wir hier nicht sehr viel wissen. Ich hab am Anfang auch nichts gewusst, war noch nie dort, werde aber sicher einmal hinfahren. Bisher hab ich viel darüber gelesen – Reiseberichte und Reportagen - und recherchiert, alte Bildbände angeschaut.“ Mit ihrem „großen Projekt, das wird wahrscheinlich eine Trilogie und vielleicht dauert’s noch 20 oder mehr Jahre bis der Roman fertig ist“ will sie aber ein differenzierteres Bild – erarbeiten und den Leser_innen bieten.

Zweites Thema

Neben dem (noch) unbekannten Land verarbeitete die junge Autorin, die erst kürzlich einen anderen Preis gewonnen hat (Ernst-und-Rosa-von-Dombrowski-Stiftungspreis in Graz), ihr zweites großes Thema, das sie beschäftigt: Demenz. Gegen Ende ihres siegreichen Textes heißt es „und ganz selten erinnere ich mich daran, dass ich das war, damals in Sibirien, dass es auch schöne Zeiten gab, in denen ich mir die Erinnerungen nicht in Büchern erlesen musste…“

Im Vorjahr – sie schaffte es heuer zum dritten Mal hintereinander ins Finale der besten zwei Dutzend Texte – kreiste ihr Text „es ist okay“ um eine ältere, schon demente Frau und das zufällige Spiel mit Kindern in einem Café. Ihr eigener Großvater sei schwer dement, so die Jungautorin, die als Kind mehrfach bei Zeitungs-Workshops Beiträge für den Kinder-KURIER verfasst hatte. Vor allem die Verbindung Dementer mit Kindern beschäftige sie (nicht nur literarisch), „weil die oft einen anderen, einen naiveren Zugang zu dieser Krankheit haben. Auch wenn sie dann manches nicht verstehen oder sie sich auch über Vergesslichkeit von Dementen ärgern, sehen sie oft als Spielgefährten – und umgekehrt.“