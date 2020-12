In „an selbst“ schreibt Milena Dörfler (17) über jugendliches Verwirrt-Sein, nicht wissen, was man will, wer ich bin und wohin ich will. „Es ist ein allgemeines Gefühl mit dem sich Jugendliche stark identifizieren können, gerade in dieser Zeit wo viele so ungewiss und verwirrend ist und nicht so wie Jugendliche es gerne hätten“, fasst die junge Autorin gegenüber dem Kinder-KURIER zusammen, was sie mit diesem experimentellen, in kein Form-Schema passenden, kaum klassischen Regeln folgenden Text ausdrücken wollte und will.

Eine Passage sei hier originalgetreu zitiert:

die lichter verfließen vor meinen augen zu brei

bevor ich mich in meinen kopf fallen lasse

und eine letzte fussnote verfasse:

die chance einen platz in eurer krawattenwelt zu finden

spüre ich zähflüssig

wie alten honig

entschwinden

menschen wie mich hat niemand bestellt

verstands verlierer und realitäten verzierer

denen regelmäßig vieles nicht gefällt

ich streiche

wohlstand

durch

und schreibe stattdessen

funktionsstand

…

und lache über meinen lustigen kopf

durch den so viele

bunte

mutige

gedanken schwirren