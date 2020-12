Liebeserklärung an (m)eine Schwester

„wieviel haben wir gesehen, was wir nicht sehen wollten, grelle Bilder in getrennten Köpfen“. Bernadette Sarman, 19, Germanistik-Studentin im ersten Semester, landete mit ihrem Text „Wir, und mehr“ beim vierten antreten im Bewerb „Junge Texte“ im Finale der besten 25 jungen Autorinnen und Autoren. „Der Text ist eine Art Liebeserklärung an eine Schwester“, verrät sie dem Kinder-KURIER im Telefon-Interview vor der Gala und Preisverleihung. Ob räumlich gemeinsam oder getrennt, ob gute oder schlechte Tage, diese schwesterliche Beziehung ist eine Konstante im Leben beider.

Eher ohne Plan sei sie an ihren Finaltext herangegangen bevor sie richtig begonnen habe. Dann verspürte sie den Drang, diesen Bewerb für so eine Liebeserklärung an eine Schwester zu nutzen, etwas, das sich schon immer einmal machen wollte. „Und dann war der Text sehr schnell so da wie er jetzt ist.“