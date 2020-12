Schreiben ist für sie wie Drachen steigen lassen

5 vor 12

Das war beim diesjährigen Finaltext des Bewerbs anders. „Zum ersten Mal hab ich lange daran gearbeitet, angefangen ein Gefühl für den Text zu entwickeln, zu spüren, wann er fertig ist, hab mich über mehrere Tage hinweg mit mir nahestehenden lieben Menschen ausgetauscht.“

Am Abend nach dem Drachensteigen war ihr der Vergleich in den Sinn gekommen - das war ungefähr zwei Wochen vor Einsendeschluss. Drei Tage davor hat Anna Rotter dann begonnen, am Text zu feilen, vieles wegzulassen, an Formulierungen getüftelt, mit anderen darüber geredet. „Abgeschickt habe ich ihn dann so ungefähr fünf Minuten vor 12 Uhr vor dem Einsendeschluss. Das war übrigens auch so beim Vorrunden-Text.

Da, so vertraut sie dem Kinder-KURIER an, hatte sie ewig vor sich hergeschoben, einen Text eizusenden. „Als ich dann am 7. Oktober Tagebuch geschrieben habe, ist mir eingefallen, „hoppla, heute ist doch Abgabeschluss.“ Das sei rund eineinhalb Stunden vor Abgabeschluss gewesen „und ich habe mir zuerst gedacht, na gut gehst du schlafen, schickst halt nichts ein. Und dann kam‘s mir eineinhalb Stunden sind eineinhalb Stunden. Wie aus einem Guss habe ich den Vorrunden-Text geschrieben und ebenfalls fünf vor 12 Uhr abgeschickt.“