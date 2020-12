Eine Situation aus mehreren Perspektiven beschreiben

Schulzeitung

Auf einer anderen Ebene ist Severin Weh jetzt intensiver mit Schreiben befasst, indem er als Schulsprecher auch eine Schulzeitung ins Leben gerufen hat. Seinen Hobbys, vor allem Sport mit Freunden, könne er erstens aufgrund von Corona-Maßnahmen und andererseits nicht so viel nachgehen, weil in den vergangenen beiden Jahren die Schule schon sehr fordernd geworden wäre. Was er schon weiter betreibe: Trompete spielen, seit sieben Jahren, „aber nur als Hobby, auch wenn ich manchmal in einem Orchester spiele, habe ich keine Ambitionen das professioneller fortzuführen“.

Als Schüler im Maturajahr und obendrein als Schulsprecher – die gesamten Oberstufenjahre hindurch war er bereits Klassensprecher – „ist die Ungewissheit, was auf uns zukommt definitiv ein großer Stressfaktor, der uns alle ziemlich belastet. Keine und keiner weiß, wie die Matura ablaufen wird, was wir doch brauchen und was nicht – und das kombiniert mit den vielen Arbeitsaufträgen in allen Gegenständen. Das ist nicht optimal, auch wenn ich weiß, dass das praktisch für alle Menschengruppen zutrifft, aber diese schon so lange Trennung von normalen sozialen Kontakten kommt zur großen Ungewissheit dazu.“