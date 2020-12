Jugendliche machen Literatur: Lustvolle, unkonventionelle Sprachspiele

Herausfordernde Zeiten verlangen viel Mut, führen manchmal zu Unmut und brauchen in jedem Fall einigen Übermut: Dem entsprechend wurde als literarisches Thema des mehrstufigen Wettbewerbs „Texte. Preis für junge Literatur 2020“ für Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren „Mut/Unmut/Übermut“ gewählt. Im Rahmen einer online gestreamten Preisverleihung aus der Alten Schmiede Wien wurden Donnerstagabend (3. Dezember) die Siegerinnen-Texte prämiert.

Zuvor lasen im Rahmen der Verleihung – wie auch in den Vorjahren bei den analogen Live-Galas im Kasino am Schwarzenbergplatz die (Burg-)Schauspielerinnen Dorothee Hartinger, Alexandra Henkel und Cornelius Obonya aus den Texten aller 24 (ursprünglich war von 25 die Rede, sorry) Finalist_innen, die online live zugeschaltet waren. Übrigens sind alle 24 Finaltexte – in voller Länge - auf der Website des Bewerbs nachzulesen - siehe Infos am Ende des Beitrages.