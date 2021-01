Diskussionsfreudiger afghanischer Lesezirkel zu Melisa Erkurt und Paulo Coelho

Späte Leidenschaft

Die Buchklub-„Mutter“ kam erst spät zur Lese-leidenschaft. „Für mich waren Bücher im Gymnasium so etwas wie Neuland. In der Hauptschule hab ich nur gelesen, wenn ich musste. Aber im Gymnasium hat unsere Lehrerin so einen Wettbewerb gestartet, wer am meisten Bücher liest. Da war ich ehrgeizig, den wollte ich gewinnen und hab begonnen ein Buch nach dem anderen zu lesen. Irgendwann hab ich den Bewerb gar nicht mehr im Kopf gehabt und nur für mich gelesen. Da war’s dann schon egal, wie fett ein Buch oder wie klein die Schrift war. Ich bin einfach zu Hause auf der Couch gesessen, Füße hoch und stundenlang nur lesen.“

Zunächst las sie alles, was ihr in die Hände fiel, dann nur Romane, die einen Bezug zur Realität hatten, später erweiterte die nunmehrige Studentin, die nach der Matura erst ein Jahr lang arbeitete und das Studium der Lebensmittel und Biotechnologie ausprobierte, das Spektrum ihrer Lektüre. „Dann hab ich mich für Geschichte und Literatur und die Zusammenhänge in verschiedenen Epochen interessiert. Diese Verknüpfungen fand ich voll cool – das war erst nach der Schule und ich find’s voll schade, dass vieles davon in der Schule eher langweilig gebracht wird und diese Zusammenhänge nicht hergestellt werden.“