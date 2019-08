Köstliches Brot: Lehmofen-Wand wärmt mehr als Fladen

„Alteingesessener“ Wiener Afghane hilft geflüchteten Landsleuten

Chef der Bäckerei ist Ibrahim Rajabi, der seit 18 Jahren in Wien lebt. „Seit elf Jahren bin ich selbstständig, ich hatte zuerst drei Schnitzelhaus-filialen, dann auch italienische Restaurants. Vor drei Jahren war ich einmal wieder in Afghanistan und habe dieses Tandoor-Brot und diese Öfen entdeckt. Als Kind kannte ich das schon, hab das aber vergessen. Und als ich dann zurück in Wien war, hab ich mir gedacht, hier auch so ein Brot zu backen. Vor einem Jahr hab ich eine Bäckerei mit einem solchen Ofen in Ottakring eröffnet und nun diese hier vor mehr als zwei Monaten. Es läuft ganz gut, wir verkaufen hier ungefähr 500 Brote am Tag. In den zwei Bäckereien beschäftige ich sechs Leute, alles Flüchtlinge.“ Ihnen will er, der schon lange seine eigene selbstständige wirtschaftliche Basis geschaffen hat, helfen, auf eigenen ökonomischen Beinen zu stehen. In Afghanistan hatte er selbst Konditor gelernt, zwei seiner Mitarbeiter „waren schon in Afghanistan Vorbäcker“.

Hassani Najib ist „zwar Afghaner, aber ich bin aus dem Iran geflüchtet. Dort war ich Dachdecker, Bäcker hab ich jetzt hier gelernt. Das Wichtigste ist, dass wir jede Sekunde aufpassen, weil das Brot sonst schnell verbrennt.“