Sie sind mit ihrem Bildungshunger leuchtende Vorbilder

Beispielgebend

Stellvertretend für die bildungshungrigen Afghan_innen berichten Ali Reza Haidari sowie Zakia Naseri von ihren Bildungslaufbahnen. Ersterer ist mittlerweile Entwicklungsingenieur (Elektronik und Informatik), Abteilungsleiter in einem Unternehmen und studiert noch nebenbei auf der Technischen Uni Wien. 2008 nachdem er als Flüchtling letztlich in Tirol landete, kam er in die an der HTL Anichstraße (Innsbruck) gegründete international gemischte „Weltklasse“. Anfangs. So gesteht er in seiner Rede, sei es nicht leicht gewesen Deutsch in der Tiroler Variante zu erlernen. Bei einem besonders schnell sprechenden Lehrer habe er sich vor allem auf die Lippenbewegungen konzentriert, um ihn zu verstehen. Mehrfach dankte er Österreich für die ihm gebotenen Bildungs-Chancen und appellierte, solche auch zu nützen.

Sehr mutig schilderte Zakia Naseri ihre mehrmaligen Versuche, Medizin zu studieren samt Rückschlägen durch psychische Probleme – als Folgen der seinerzeitigen Erlebnisse in Afghanistan aber auch in Österreich erlittener Tiefschläge, die zu Depressionen führten. Sie wisse wohl, dass gerade in ihrer Community es fast ein Tabu sei, solches anzusprechen, doch sie tat es, um auch anderen Mut zu machen. Und nach jeder Niederlage, nach jedem Rückschlag sei sie wieder aufgestanden, nähere sich nun ihrem Ziel in kleineren Schritten an. Sie hat einen Job als Ordinationshilfe in einer ärztlichen Praxis angenommen, entsprechende Ausbildungen und Prüfungen gemacht, nächstes Ziel: Studium der Gesundheits- und Krankenpflege – ohne je das große Ziel, den Traum eines Medizinstudiums aus den Augen zu verlieren.