Letzte Vorbereitungen für Friedensküche

Der Name ist Programm

Der Name für das Lokal ist übrigens nicht zufällig gewählt oder weil’s gut klingt. Ehsan Bamyani, der in Afghanistan Direktor der regionalen Rundfunk- und TV-Anstalt in Bamiyan (bekannt durch die weltberühmten Buddha-Statuen, die 2001 von den Taliban zerstört wurden) war, musste mit seiner Familie flüchten. Auf der Flucht verloren sie einander für einige Zeit. Nadia und Atila landeten in Wien, Ehsan zunächst in Italien. Der Antrag auf Familienzusammenführung zog sich über Jaaaahre.