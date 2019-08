Wiener Afghanin und Tschetschenin: Neue beste Freundinnen

Grenzen überwinden

Erstmals mit bei dem vom Verein „Neuer Start“ veranstalteten zweitägigen Fest auch so manche aus der Wiener tschetschenischen Community, organisiert vom Verein „ Ichkeria“. Dagmara, in Klagenfurt geboren und nun in Wien lebend, kommt aus dieser Gemeinschaft, hat ein traditionelles Kleid an und übt wenig später gemeinsam mit Amir, Samira und anderen Kindern und Jugendlichen mit tschetschenischen Wurzeln den traditionellen, oft bei Hochzeiten aufgeführten Tanz Lezginka. Die natürlich wie Kinder sind immer wieder verstreuten jungen Tänzer_innen hält Khava Ishkanova, Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur-Studentin an der TU-Wien, zusammen. Später am Abend werden die Mädchen, die Buben sind schon über alle Berge, den Tanz auf der Bühne in der großen Halle darbieten.

Ach ja – Asras Eltern kommen aus Afghanistan (Vater) bzw. Pakistan (Mutter), sie selbst aus Wien – wie viele der Kinder und Jugendlichen hier. Ein Bursch trägt das passende T-Shirt auf die für viele nervende Fragen „woher kommst du?“: „Ich komme aus meiner Mutter“ wie es die Rapperin Yasmo in einem ihrer Songs so treffend formulierte.