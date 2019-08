Sport- & Kulturfest: Afghanen & Tschetschenen

Hintergrund

Die tschetschenische Community umfasst ca. 40.000, die afghanische Community ist mittlerweile auf 80.000 Menschen angewachsen, von beiden Communities leben mehr als 36.000 Menschen in Wien.

Das Projekt „Von Kabul bis Wien“ unter dem Motto „Respekt ist Kopfsache“ wird von der Stadt Wien MA13, AK Wien, ASKÖ, ÖFB, 22. Bezirk und der Initiative FairPlay des VIDC finanziell unterstützt. Es wird vom Verein Neuer Start und Kulturverein Ichkeria durchgeführt.

Der Afghanische Sport – und Kulturverein „NEUER START“ wurde 2010 von jungen Afghan_innen gegründet, die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind. Der Verein bietet Unterstützung für Geflüchtete, die mit oder ohne Familie in Österreich leben, bei der Integration in die österreichische Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem. Dies passiert durch Vermittlung von Sprachkursen, Nachhilfe, Arbeitsplätzen und Workshops sowie durch eine umfangreiche Vernetzungsarbeit.

Der Kulturverein „ ICHKERIA“ wurde im Jahr 2015 von Khuseyn Iskhanov gegründet. Der Verein bietet Unterstützung für Geflüchtete, besonders für alleinerziehende Mütter. Alleinerzieherinnen stehen vor großen Herausforderungen, Arbeit und die Betreuung ihrer Kinder unter einen Hut zu bringen. Deshalb bieten wir Unterstützung und ein offenes Ohr. Zudem fördern wir die Integration, anhand von Sprachkursen, Computerkursen, Workshops, Beratung und gemeinsamen Aktivitäten wie Kochkursen und Sport. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, interkulturell zu agieren und mit verschiedenen Organisationen zusammen zu arbeiten.