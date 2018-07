Kicken und Baggern gegen Abschiebungen

Fußball zu „Füßen“ der UNO-City. An den Gittern, die eine Längsseite des Spielfeldes begrenzen, hängen bunte Fahnen – von Brasilien ebenso wie vom FC Barcelona – und etliche andere ebenfalls von Ländern bzw. Vereinen. Während auf dem Spielfeld die Matches der Gruppenphase des achten Integrationsturniers „Von Kabul bis Wien“ im Gange sind, wärmen sich Teams, die demnächst dran kommen rund um das Spielfeld mit Gaberln, Kopfbällen im Kreis, Pass-Spielen auf, darunter auch die Jungs von „Bruck hilft“, die wie Ehsan erzählt, „drei Mal in der Woche trainieren“.

Einige Meter weiter „baggern“ Sportler auf mehreren nebeneinander liegenden Beach-Volleyball-Spielfeldern.

Der afghanische Sport- und Kulturverein „Neuer Start“ hat am Wochenende Mitte Juli zum achten internationalen Turnier eingeladen. Junge Fußballer, deren Wurzeln in Afghanistan, dem Iran, Pakistan, Somalia und nicht zuletzt Österreich liegen, spielen in 16 Teams – am Samstag in vier 4er-Gruppen bevor es am Sonntag die Achtel-, Viertel- und Semifinali gibt. Das Finale ist so angesetzt, dass es sich ausgeht, nach den verschiedenen Siegerehrungen, gemeinsam das große Fußball-WM-Finale anzuschauen.