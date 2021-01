Afghanischer Buchklub über Melisa Erkurts "Generation Haram"

Das erste Buch, das 22 Jugendliche des im Lockdown gegründeten "Afghanischen Buchklubs" gemeinsam gelesen und diskutiert - alles natürlich aufgrund der Lockdowns nur online - haben, war "Generation Haram" von Melisa Erkurt. Eine der Teilnehmerinnen, die 17-jährige Zahra Hosseini, hat einen zusammenfassenden Bericht dazu verfasst, den der Kinder-KURIER hier veröffentlichen darf.

Dabei wurden die Meinungen ausgetauscht, der eigene Bildungsweg reflektiert und diverse Themen wie die Konstruktion des Bildungssystems, Integrationsklassen, Heimat und Identität, Integration und noch vieles mehr diskutiert sowie auch besonders ansprechende Stellen im Buch gegenseitig vorgetragen.

Melisa Erkurt hat Unglaubliches geleistet, sie hat das gesehen, was wir nicht gesehen haben, trotz dessen, dass wir es erfahren und erlebt haben. Sie hat uns Migrantenschülern_innen eine Stimme gegeben, die jeder und jede hören sollte. Sie hat die Probleme angesprochen, – „Manche Dinge ändern sich eben nicht, wenn man sie jahrzehntelang nicht anspricht“ – mit denen wir immer wieder zu kämpfen haben, aber worüber niemand bisher gesprochen hat – Warum? Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo - ich wage es zu behaupten - jeder und jede eine Maske aufsetzt und seine Probleme dahinter verbirgt ODER, weil wir uns als Mensch zweiter Klasse fühlen, weil wir so behandelt werden ODER, weil wir schon so viel durchmachen mussten, dass wir das kaum gemerkt haben oder kaum als Problem angesehen haben.

Sie hat angesprochen, dass wir doppelt so viel leisten müssen - erstmal dachte ich mir sie meint wir müssen in der Schule doppelt so viel leisten und die Sprache lernen, um mit den anderen mitzuhalten zu können, aber was erwartet man – da gibt es keinen Ausweg. Aber, was Melisa Erkurt meint ist, dass selbst wenn wir mit den Österreichern mithalten können, wird es nicht genug sein – Österreicher werden immer bevorzugt und Migranten mit Vorurteilen konfrontiert. Wir müssen doppelt so gut sein, um die gleiche Chance zu haben.