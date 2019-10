„Wichtig, Bildungs-Chancen zu nutzen“

Positive Zeichen

Im BORG 3 Landstraßer-Hauptstraße hat die 19-jährige Saida Rezai maturiert wo sie auch Klavier spielen gelernt, sich aber auch so für Naturwissenschaften interessiert hat, dass sie an Chemie-Olympiaden teilgenommen hat. So nebenbei hat sie Nachhilfe in Deutsch gegeben und im Schnitt fünf Stunden wöchentlich gearbeitet, „ich hab die Buchhaltung bei Start-Stipendien gemacht“.

Nun studiert sie Lebensmittel- und Biotechnologie an der BoKu (Universität für Bodenkultur).

Sie findet die Absolvent_innen-Feier wichtig als „Zeichen dafür wie wichtig Bildung für einen eigenständigen und selbstständigen Weg ist. In Afghanistan ist das gerade für Mädchen leider nicht so. Auch viele Eltern haben dort keine Schule besucht. Ich bin in der 2. Klasse Volksschule nach Österreich gekommen und bin in der Schule sehr unterstützt worden. Die Feier ist aber auch wichtig, um nach außen Zeichen zu setzen, weil ja fast immer nur negative Berichte über Afghanen erscheinen. Dies hier ist doch eindeutig was positives!“

So sehen wir das auch;)

Mitarbeit: Najwa Hamdi, 16

