Bevor das Buch noch gedruckt war, stellten die jugendlichen Verleger das Manuskript dem Alt-Bundespräsidenten Heinz Fischer in seinem kleinen Büro in einem Trakt der Wiener Hofburg vor. Dieser outete sich als „Fan von sinnvollen Aktionen, die aus dem Herzen der Zivilgesellschaft herauskommen“ und da er selber ein Bücher-Narr ist, gefiel ihm die Idee, mit Hilfe eines mehrsprachigen Bilderbuches vor allem Flüchtlingskinder beim Deutsch-Lernen zu unterstützen, besonders gut. Fischer hat für den zweiten Band der Geschichten von Julia und Ali das Vorwort geschrieben. Dieser zweite Band heißt: Gemeinsam im Team/Together in the Team/Mahan fi farik wahed.

Vom Missverständnis zur Freundschaft

Julia aus einer Wiener Familie und Ali, der mit seiner Familie nach der Flucht aus dem syrischen Aleppo hier aufgenommen wurde, freunden sich im ersten Band (Der erste Schultag/The first day at school/Awalu yaum fi al Madrassa) durch ein Missverständnis an. „Wieso hat Papa ein Spielzeug-Einhorn mit einer violetten Krone eingepackt?“, rätselt Ali, als er seine knallgrüne Schultüte auspackt. Währenddessen kramt seine Sitznachbarn Julia aus ihrer gleichfarbigen Schultüte die orientalische Süßspeise Lokum und ein Stoff-Chamäleon hervor. Und wie’s die Autoren sich so ausgedacht hatten, steht Julia auf Einhörner und Ali auf Chamäleons. Sie schlägt einen Tausch vor – und so beginnt ihre Freundschaft.

Foto: Peter "Pjotr" Frank Im nunmehrigen zweiten Band spielen beide Kinder in einer Turnstunde im selben Fußball-Team und harmonieren gut. Da Julia darüber hinaus in einem Verein spielt, entschließt sich auch Ali dort mitzumachen. Von ihr lernt er nicht zuletzt Tricks beim Elfmeter-Schießen. Was er beim spannenden Ende mit ein wenig Herzklopfen auch nutzen kann.

„Dieser zweite Band funktioniert aber auch, ohne den ersten zu kennen, das war uns wichtig“, meinen Autor Nikola Dačić, Geschäftsführer Christoph Gritsch, sein Stellvertreter Simon Machacek, Marketingmann Richard Cerny und Finanz-Chef Lukas Prossenitsch zum Kinder-KURIER. Für die Übersetzung ins Arabisch sorgte Monee B. Helwani, gelernter Buchhalter, der aus Damaskus flüchten musste und nun im niederösterreichischen Dürnkrut lebt, aber demnächst nach Wien übersiedelt.

Weitere Übersetzung

Foto: Heinz Wagner In der Zwischenzeit wurde übrigens der erste Band auch auf Dari/Farsi (Persisch) übersetzt: Der erste Schultag – Rosi awali maktab. Das bewerkstelligte Fadai Hossein, der aus dem afghanischen Ghazni flüchten musste und die Schule in der Ungargasse besucht, wo er Maschinenbau lernt. „In Afghanistan war ich Fahrradmechaniker und habe auch schweißen gelernt.“ Der Titel von Band 2 in dieser Sprache übrigens: Ba ham da yag team.

Die Jungs besuchen – wie ihre Vorgänger im vorigen Schuljahr - die 4. Klasse der HTL Ungargasse (Wien-Landstraße) im Zweig Wirtschaftsingenieurwesen/Betriebsinformatik und führen die „Junior“-Firma „read together 2.0“ (miteinander lesen) fort, was selten vorkommt. Solche Schüler_innen-Firmen laufen meist nur ein Schuljahr. Die Jugendlichen handeln dabei – im Gegensatz zu den allermeisten Übungsfirmen in Handelsakademien und -schulen – mit echten Produkten bzw. Dienstleistungen. Dadurch sollen unternehmerische Erfahrungen gesammelt werden – Businessplan erstellen, Finanzen checken, Marketing austüfteln – nicht zuletzt in diesem Fall Prominente fürs Projekt gewinnen sowie natürlich nicht zuletzt die Produktion organisieren und für den Verkauf zu sorgen. Die Idee hinter diesen beiden Büchern: Unternehmen, Organisationen, Privatpersonen kaufen eine gewisse Stückanzahl und verteilen sie dann an Flüchtlingskinder oder Einrichtungen, in denen solche Kinder die Bücher lesen können.