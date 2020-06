Bunte Welt verschiedener Gefühle in Bildern und Worten

Gefühl auf den Punkt bringen

Sowohl Benennung verschiedenster Gefühl – knapp und genau als auch passende, weiter beschreibende Sätze können sicher – bei weitem nicht nur Kindern (!) – helfen, etwas das vielleicht nur irgendwie im Inneren zu spüren ist, genauer zu (er)fassen, zu beschreiben, es auszudrücken, darüber zu reden. Und das alles einfach durch die Gestaltung der Seiten und ganz ohne Zeigefinger.

Autorin und Illustratorin schreibt zu Beginn des Buches, das sie in Grundzügen im Rahmen eines Lehrgangs an der New Design Uni St. Pölten erarbeitete, noch Dankes an Verlagsmitarbeiterinnen, „die mit viel gestalterischem und sprachlichem Feingefühl zur Weiterentwicklung dieses Buches beigetragen haben“.

