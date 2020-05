Drei fabelhafte Bilderbücher als Hymnen auf unsere Erde

Das Weltall, die Erde und du

Von Oliver Jefferson ist – ebenfalls im NordSüd-Verlag „Hier sind wir“ erschienen. Hier zeigt er – ebenfalls in sehr reduzierten Texten und beeindruckenden Bildern wie klein-winzig unsere Erde in dem riesengroßen Weltall ist. Und doch zoomt er natürlich auf die Groß-artigkeit des Lebens auf unserem Planeten. Er spricht dich als Leser_in an oder als Zuhörer_in, wenn dir vorgelesen wird und sogar ganz junge Menschen bevor sie noch diese Geschichten verstehen – aber sicher auch schon spüren können

Nicht zuletzt zeigt er die bunte Vielfalt der Menschen und die noch größere Vielfalt der Tierwelt. Und nicht zuletzt, wie dir der Sternenhimmel auch den Weg weisen kann – nein, keine Sorge, nicht Sterndeuterei, sondern wirkliche Wegmarken.

Oliver Jeffers, der in Belfast ( Nordirland) aufgewachsen ist und studiert hat und in New York lebt, illustriert in verschiedensten Techniken. Die Bilder diese beiden Bücher erinnern oft an künstlerisch perfektionierte Kinderzeichnungen – ebenso vor allen in „Hier sind wir“ seine in einigen der Bilder gemalte „Handschriften“.