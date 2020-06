Wenn Kinder am Balkon urlauben - Jahre vor Corona geschrieben

Außergewöhnliche Sommerferien. Lenka (6) und ihr Bruder Pontus (noch nicht ganz 8) sowie ihre Eltern und die Katze Bruni bleiben dieses Mal zu Hause. Mama und Papa arbeiten im Home-Office und arbeiten viel.

„Mama sagt, wer einer Katze Klostreu kaufen kann, der ist nicht arm. Trotzdem fliegen wir nicht sonstwohin, weil wir schließlich keinen Goldesel haben, sagt sie, und weil das außerdem Dreck in der Luft macht.“

Klingt, als wäre „Sommer auf Balkonien“ genau jetzt in den vergangenen Wochen entstanden. Dabei hat Rusalka Reh ihre Geschichte vor deutlich mehr als einem halben Jahrzehnt geschrieben. Das Buch ist – mit schwarz-weiß-Zeichnungen von Anne Ibelings – bereits 2014 im Jungbrunnen-Verlag erschienen. Jetzt aber besonders aktuell.

Die beiden genannten Kinder dürfen den großen Balkon der Wohnung zu ihrem Urlaubsquartier machen – mit Hängematte, die sie zu ihrem „Luftboot“ machen, Baum, Muscheln und allem, was sie so brauchen, um sich wohlzufühlen. Sie krönen sich zu Königin und König ihres eigenen Landes und malen sich sogar eine Flagge. Gegenstände und Umgebung wachsen in der Fantasie. Katze Bruni wird sogar zum Dinosaurier.

Heimlich schleichen sie sogar nachts in ihr Land und „klettern hinein und unser neues Bett, das gleich unter dem Himmel liegt“. Sie schließen Freundschaft mit einer Bewohnerin gegenüber und installieren per Seil und Dose sogar eine Luftpost-Strecke.