Ja, geh, und kauf dir ein Tier. Und nein, nicht, aber …

Tierbesuche im Heim

Also in diesem Buch hätte der Qualle gern einen Hund. Aber – zu teuer, viel Arbeit, nur Wohnung ohne Garten, Eltern arbeiten, Kinder gehen in die Schule – Distance-Learning und Home-Schooling ist ja zum Glück nicht ewig – und Urlaube gibt’s auch (wieder). Also Nein! Das gehört übrigens zu den Dingen, die der Max, pardon Qualle, nicht leiden kann – auch wenn es in der Aufzählung der fünf Punkte, die er nicht mag, am Anfang des Buches (noch) fehlt ;)

Aber dann… - hier wird kein Geheimnis verraten, weil’s ja schon der Titel nahelegt: Qualle geht ins Tierheim, dort kriegt er nicht wirklich einen Hund – und auch kein anderes Haustier. Aber – und letztlich nicht nur – er besucht dort regelmäßig einen Hund. Auch wenn Barka – auch da ist nicht zu viel verraten – weil das gleich am Anfang im Buch vorkommt – naja – das sei nun nicht verraten. So leicht ist die Annäherung der beiden doch nicht. Aber letztlich hat’s viel mit (Vor-)Lesen zu tun ;)

