Spurlos verschwunden: „Schon immer berührt und fasziniert“

Jugendgewalt

Spurlos verschwunden – ist aber nur ein, wenngleich in diesem Fall das zentrale Erzählthema des rund 100-seitigen, flott zu lesenden Jugendromans. Ein zweites Thema war – wie Robert Klement im Interview schildert – ebenso wichtig. Das baute er so „nebenbei“ ein: Jugendgewalt. Aufgerüttelt durch die Beobachtung (aus seinem Hotelzimmerfenster) eines brutalen Überfalls auf einen Jugendlichen in Glasgow und verstärkt durch das millionenfach im Internet geklickte Video einer Gewalttat an einem Mädchen in Wien, „wollte ich dieses so schwierige Thema unbedingt in ein Buch einbauen. Immer war damals nur die Rede von Gewalt in London, aber auch in Glasgow kam es fast täglich zu brutalen Konflikten. Jugendgewalt ist immer ein Indikator für gesellschaftliche Missstände“, so der Autor.

Dieses Thema baut Klement in eine der Erzählungen Aileens über ihren Freund Noah ein. Die gesellschaftlichen Hintergründe werden im Roman leider nicht angesprochen, die schildert der Autor dem Kinder-KURIER: Stolze Dock-Arbeiter verloren massenweise ihre Jobs, stürzten auch psychisch ab. Jugendliche fanden gar keine Arbeit, für viele wurden Straßengangs ihr Zuhause und ihre „Familie“.