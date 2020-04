Buch-Favoriten von Kindern und Jugendlichen

Begel und Ögel

Das eingangs genannte ist wegen seiner Tierart sozusagen eine Art Anti-Heldenbuch. Das wissen Egel natürlich nicht. Und so kann sich die Hauptfigur namens Begel durchaus als Held fühlen. In der Tierarzt-Praxis hat er schon vielen verletzten Tieren geholfen. Einige Egel-Arten werden zu Therapiezwecken eingesetzt. Sie werden von Ärztinnen und Ärzten auf (verletzte) Körperstellen gesetzt, saugen Blut, entgiften die Stelle. Ihr Speichel enthält Substanzen, die die Blutgerinnung hemmen, aber auch Gefäßkrämpfe lösen…

Dieser Begel sieht sich selbst sogar als Held. Und ist ganz unglücklich, dass er in sein Glas einen neuen, jungen, kleinen Egel gesetzt bekommt. Bei seinem nächsten Einsatz will er dem Ögel – und auch den Kolleg*innen (Egel sind übrigens weder männlich noch weiblich) in den anderen Gläsern zeigen, was er so drauf hat. Aber dann …

Es „ist ein ironisches und humorvolles Buch. Die Figuren sind schrill, frech, laut und bunt – wie die Illustrationen. Sie bringen jeden zum Lachen, sogar an den grauesten Tagen.“ So formulierte der 13-jährige Raphael Gajudsek. Auch seine beiden Kolleg_innen der Jugendjury, Marion Rindler und Johannes Schrimpf (beide 14), schätzen den Witz des Buches – und betonen noch, die Illustrationen seien so spannend, dass „man immer wieder neue Details findet“ – weswegen es sich durchaus lohne, das Bilderbuch mehrmals zu betrachten – egal in welchem Alter ;)