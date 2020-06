Dieses Buch macht Mut – durch Text und Bilder

Ein kunterbuntes Bilderbuch verspielter Schriften – so schaut „Für dich“ beim ersten Durchblättern aus. Da es sich aber um Schriftzüge handelt – bei manchen fast wie ein Suchspiel – prägen sich bei jenen, die schon lesen können, aber auch die Begriffe ein: heldenhaft, stark, schlau, neugierig, kreativ, selbstbewusst und mutig.

Diese Eigenschaftswörter – fantasievoll und verspielt, riesig über jeweils eine Doppelseite gezogen – sind sozusagen die Fortsetzung bzw. Ergänzung der oft vorangegangenen Doppelseite in der ein großer und ein kleiner Hase – vielleicht Kind und Elternteil – eine knapp formulierte mögliche riesengroße Geschichte erlebt: Ich greife nach den Sternen oder Ich will etwas Neues bauen und etwas Neues lernen“….

Jessica Hische, die dieses wunderbare Bilderbuch erfunden, gedichtet und illustriert hat – das eine geniale Verbindung von Text und Bild ist, lebt und arbeitet in San Francisco (USA). Die Originalversion „Tomorrow I’ll be brave“ („Morgen werde ich mutig sein“ - in ähnlichem Stil mit denselben Hauptfiguren zeichnete/schrieb sie „Tomorrow I’ll be kind“ - nett) wurde zum Bestseller auf der Liste der renommierten Zeitung „New York Times“.