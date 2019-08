Auf und Ab an demokratischen und Frauenrechten

Wenige Wochen vor der Parlamentswahl am 27. September feierten Afghan_innen in aller Welt den 100. Geburtstag der Unabhängigkeit ihres Landes am 19. August. So manche der Feierlichkeiten wurden von Terroranschlägen im Land selbst übers, chattet. Zunächst wurden bei einer Hochzeit in Kabul wenige Tage vor dem Jubiläum mehr als fünf Dutzend Menschen getötet. Am nunmehr zum offiziellen Feiertag erhobenen Unabhängigkeitstag selbst wurden fast ein Dutzend Sprengsätze in der Provinz Nangarhar (im Osten des Landes) gezündet, die mehr als vier Dutzend Menschen das Leben kosteten.