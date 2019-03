Frauen in Afghanistan: „Der Widerwille, aufzugeben“

In den vergangenen Wochen fand in Katar die mittlerweile sechste Runde der Friedensverhandlungen zwischen Taliban-Vertretern und den USA statt. Die Taliban hatten weite Teile Afghanistans von 1996 bis zum Einmarsch der US-Truppen 2001 unter ihrer Kontrolle. In den vergangenen Jahren sind sie wiedererstarkt.

Die bisherige Terrormiliz bietet nun an, das Land von Terroristen freizuhalten, dafür sollen die USA ihre Truppen abziehen. Viele Afghanen fürchten die Rückkehr der Taliban-Herrschaft: „Wir laufen Gefahr, wieder zurück in die Unterdrückung zu fallen“, warnt Nemat. Deshalb dürften vor allem die Frauen nicht still bleiben. „Wir müssen jetzt sicherstellen, dass das nicht vor unseren Augen passiert.“