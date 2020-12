Jugendliche schrieben und produzierten Kinderbuch zum Klimawandel

Bücher rund um das Thema Klimawandel, Umweltschutz und Bedrohung unseres Planeten sind in den vergangenen eineinhalb Jahren viel erschienen. Auch solche für Kinder und Jugendliche. Jetzt haben Jugendliche selbst eines veröffentlicht. Selbst ausgedacht, geschrieben, auf Englisch übersetzt, weil es zweisprachig erscheinen sollte. Fünf Schüler der HTL Ungargasse (Wien-Landstraße) haben dafür auch schon vor Erscheinen Sponsoren aufgetrieben, um überhaupt den Druck zu ermöglichen, die Homepage dafür gestaltet, über die es vorerst verkauft wird, und, und, und.

Gesundes Klima

„Oma, was ist Schnee?/Granny, what is snow?“ gibt’s seit einigen Tagen druckfrisch. Der Kinder-KURIER traf Julian Baaske und Alexander Frauneder von der fünfköpfigen Crew der dafür gegründeten Junior-Firma „Salubrious Climate“ (Gesundes Klima) und den betreuenden Lehrer Edi Schmid beim Portier des Schulzentrums, als die ersten Bücher angeliefert wurden. Das Buch verpackte Fakten rund um Klimawandel und -schutz in eine Geschichte für Kinder im Volksschulalter. Darüber hinaus enthält es im Anhang einen knappen Wissensteil in klarer, kurzer Sprache. Mehr darüber in einem eigenen Artikel – zu dem geht’s hier unten.