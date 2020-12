Clara und Pingping reisen aus der Zukunft an, um Schnee zu suchen

Das Mädchen Clara hört in einem ungenannten zukünftigen Jahr beim vorweihnachtlichen Besuch der Oma das Lied „Leise rieselt der Schnee“. Worauf sie fragt, was Schnee denn sei. Sie kennt ihn nicht. Oma erzählt, dass es den früher einmal gab. Sie will dieses etwas kennen lernen. Ihr Stoffpinguin Pingping schlägt ihr einfach eine zeitreise in die Vergangenheit vor.

Nichts leichter als das – in den dazugehörigen Zauberspruch baute Julian Baaske, der die Geschichte vor allem in den Sommerferien schrieb, den Namen der eigenen Junior-Firma ein, und … Clara und Pinping landen ungefähr in der Jetztzeit, finden auch ein Flugblatt auf dem vor dem Klimawandel gewarnt wird. Auf dem aber auch steht, dass die Menschen den selber verursachen. Von ersterem hat ihr die Oma erzählt, von der Mitschuldigkeit nicht.