Kinder inspirierten Autorin: Bilderbuch als Brief an Außerirdische

„Die Idee zu diesem Buch kam mir im Himalaja, auf der Spitze eines Berges in Bhutan. Ich arbeitete für Save the Children und hatte eben einen gewundenen Pfad zu einer winzigen Schule mit nur zehn Schülerinnen und Schülern erklommen. Wir verstanden kein Wort von dem was er andere sagte …“

Weites schildert Blackall, dass die Kinder für sie Bilder malten und das Essen mit der Besucherin teilten. Sie zeigte ihnen Bilderbücher, die sie schon vorher gemacht hatte – „aber in diesem Moment wollte ich ein Buch, das uns einander näherbringen würde. Ein Buch über ihr Zuhause und über meines…“

Und dieses Gefühl überkam sie auch bei Reisen in Ruanda, der Demokratischen Republik Kongo, in Indien, Singapur, Brooklyn und New York (USA). Sie sammelte bei den Gesprächen mit Kindern in all diesen Ländern und Städten Ideen und in Brooklyn konnte sie mit einer Schulklasse länger zusammenarbeiten. Und diese Schüler_innen hat Blackall in dem Buch auf einer Doppelseite übers lernen verewigt.