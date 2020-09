Reinhold Messners erstes Kinderbuch

Oft war Laylas Vater monatelang weg – auf Reisen. Aber wenn er zurückkam, erzählte er kaum etwas. Dennoch war sie weder traurig, noch angefressen oder gar wütend. Offenbar war es das Wenige das er über seine Ausflüge auf die Gipfel der Berge sagte, das Layla vor allem neugierig machte. Sogar weniger um mit dem Vater beisammen zu sein, sondern mehr das zu erkunden, das ihn so zufrieden und doch schweigsam machte, wollte sie bald einmal mitreisen.

Mit diesen Bildern – von Davide Panizza – beginnt der weltbekannte Bergsteiger sein im Alter von 75 Jahren verfasstes erstes Bilderbuch. Von dem schreibt der Verlag, dass es auch für Erwachsene verfasst und produziert wurde.

Der Vater warnt die Tochter, dass die Reise ins Reich des Schneekönigs aber ganz schön anstrengend und so gar nicht angenehm werden wie es zu Hause ist. Zelt, dünne Matten, heulender Sturm, Schnee schmelzen, um überhaupt Wasser zu haben, Atem, der zu Eisnebel gefror, tagelang zu Fuß bergauf wandern … All das faszinierte Layla letztlich mehr als es sie anstrengte. Gut, der Papa, in den Zeichnungen eindeutig als der Autor und erste Mensch, der alle 14 Achttausender der Erde ohne Sauerstoffflasche bekletterte, erkennbar, trug Layla manchmal auch auf seinen Schultern.