Verschwundenes Meer und schwitzender Eisbär

Eisbär informiert die Welt

Ein kleiner, namenlos bleibender Eisbär, wartete und wartete, bis die Eisdecke in der Nähe des Nordpols endlich wieder komplett zufrieren würde. Er wollte so gerne wieder einmal Fußball spielen, aber bei so vielen Wasserlöchern?

Auch mit frischem Robbenfleisch wurde es so nichts, jeden Tag gab’s nur faden Seetang und Seegras. Warm und immer wärmer wurde die Luft. Die Mutter erzählte ihm von jenen Lebewesen, die auf dem Planeten für diese Klimaerwärmung sorgen, die Eis schmelzen und Winter immer kürzer werden lässt.

Vielleicht wissen alle anderen nichts davon, so der kleine Eisbär und startete ein Informationsoffensive – er schickte Briefe in die Welt hinaus. An einen Koala im australischen Eukalyptuswald, einen Truthahn in Nordamerika, eine Elefantin in der Savanne Afrikas, eine Häsin in Europa, einen Pinguin in der Antarktis des Südpols, einen Tiger im asiatischen Dschungel und eine Papageien-Mama im südamerikanischen Regenwald.

Ersterer hatte dauernd elektrische Lichterketten in den Bäumen, Zweiterer ließ sich das ganze Jahr, auch im Winter, mit einem Flugzeug Erdbeeren liefern und so weiter. Die Häsin brauste gern im Auto durch die Gegend, der Tiger auf seinem Motorrad…

Und alle begannen ihre Lebensweisen zu überdenken, die auch ihren jeweiligen Lebensraum ohnehin immer ungemütlicher werden ließ. Sie dachten nicht nur drüber nach und redeten darüber, sie begannen, in ihrem Alltag was zu ändern. Das schrieben sie dem kleinen Eisbären in ihren Antwortbriefen – und außerdem wurde es wieder kälter...

Natürlich fahren Tiere nicht Auto oder Motorrad und Papageien tragen auch kein Gewand ;) Aber natürlich gehen Autorin und Illustratorin davon aus, dass jede und jeder weiß, wer mit den anderen Lebewesen, die an der Klima-Erwärmung wirklich schuld sind, gemeint ist.

