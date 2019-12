(Nicht nur) jeden Freitag die Welt bewegen

Manifest

Übrigens: 100 Jahre bevor Greta Thunberg geboren wurde, hatte ein Verwandter von ihr, Svante Arrhenius den Nobelpreis für Chemie bekommen – und zwar dafür, dass er als erster Wissenschafter den Zusammenhang zwischen Zunahme der Kohlendioxid-Emissionen und der Temperatur auf der Erde nachgewiesen hat.

Diese gar nicht so bekannte Tatsache erfährst du in „Mein Name ist Greta – Das Manifest einer neuen Generation“ von Valentina Giannella (Text) und Manuela Marazi (Illustrationen). In diesem Buch für Jugendliche wird nicht nur die bekannte Geschichte aufgerollt. Vor allem werden in nach Sachbereichen gegliederten Kapiteln – von fossilen Brennstoffen über Trinkwasser, Artenvielfalt, erneuerbare Energien usw. – farblich hervorgehoben Fakten leicht verständlich aufbereitet. Und am Ende finden sich die wesentlichen Begriffe nochmals zusammengefasst leicht erklärt sowie Links zu wichtigen – informativen – Websites.