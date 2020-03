Für "Flowganiser" arbeiteten fünf Schulen zusammen

Ein hübsches, ökologisches und noch dazu sehr praktisches Dekoteil für Schreibtische ist „Flowganiser“. Schon der Name deutet einiges an: Neben Stiften, Büroklammern und anderem Nützlichen ist in dem handlichen, formschönen Organiser auch Platz für eine Pflanze. Mit diesem Produkt präsentierten sich belgische Jugendliche bei internationalen Juniorfirmen-Handelsmesse am ersten Märzsamstag in der Mall Wien Mitte.

Seit Jahrzehnten gibt es das Projekt der Junior-Firmen: Für ein Schuljahr gründen Jugendliche ein Unternehmen, das – im Gegensatz zu den Übungsfirmen in Handelsschulen/-akademien und HLW – ganz real wirtschaftet. Produkte oder Dienstleistungen werden angeboten und gegen Bares an Konsument_innen gebracht. Nationale und internationale Wettbewerbe – samt Messen – sind Teil des vor rund 100 Jahren in den USA erfundenen Projekts, praxisnahen Wirtschafts-Lernens.