söwagmocht, honigsüß, Taschenvielfalt & Co.

Taschen statt wegwerfen

Auf Recycling setzt auch das Jugendlichen-Unternehmen „ Taschenvielfalt“ – aus der HAK Laa an der Thaya. Sophie Cermak und Jakob Langer zeigen auf die Vielfalt an kleinen mit mittleren Stofftaschen – geeignet vom Geldbörsel über Schminktascherl bis zur Tablet-Hülle. „Wir haben uns in der Firma am Anfang überlegt, was wir produzieren könnten, die Mehrheit wollte etwas, das der Umwelt guttut. Dann hat unsere Lehrerin das mit den Taschen vorgeschlagen. Wir haben dann angefangen, alte Jeans und andere Stoffe zu sammeln, die sonst weggeschmissen worden wären.“ Die Taschen selbst, so gestehen die beiden Vertreter_innen der Firma dem KiKu, „nähen wir nicht, wir schneiden nur die Stoffe zu und geben sie dann an den gemeinnützigen Verein Zwirnschmelz in Mistelbach. Dort werden die Taschen genäht. Die Größen haben wir ausgesucht.“