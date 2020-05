Wirtschaft lernen - praktisch und theoretisch

Vor 90 Jahren in den USA von Horace Moses, einem Industriellen, erfunden, gibt es das Projekt der Junior-Firmen seit eineinhalb Jahrzehnten auch in Österreich. Der Grundgedanke: "learning business by doing business". Auf freiwilliger Basis gründen Jugendliche (15 bis 19 Jahre) für ein Schuljahr eine Firma, die - im Gegensatz zu den ÜFA - mit realen Produkten und Dienstleistungen handeln. Jährlich gibt's mehr als 100 solcher Firmen:. Mitte Juni steigt das Österreichfinale im Bewerb der besten Junior Companies aus den neun Bundesländern.