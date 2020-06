Rechtzeitig den Webshop fertig gehabt bzw. fix geplant

Online-Shop war schon in Planung

Flora Fuchs, die stellvertretende Geschäftsführerin und Marketingleiter Per Rabe erzählen dem Kinder-KURIER nach der Preisverleihung am Telefon, dass sie am Tag der Handelsmesse, also eine Woche vor dem Shut-Down eine Homepage in Planung hatten „und ein Online-Shop war im Gespräch“.

Während des Home-Schoolings „waren wir auch als Firma sehr aktiv, wir haben uns jede Woche zu Videokonferenzen getroffen und die nächsten Arbeitsschritte besprochen.“ Dazu zählte die Herstellung weiterer Armbänder in Heimarbeit, der Aufbau und schließlich das Launchen des Online-Shops, „dadurch haben wir dann sogar Kunden aus dem Ausland bekommen“, freuen sich die beiden Vertreter_innen der „helfenden“ Armbänder.

Schwierig war’s, weil der Versand so manches Mal länger gedauert hat als in Normalzeiten, in Wien haben die Mitarbeiter_innen mitunter Online-Bestellungen gleich direkt – natürlich kontaktlos – zugestellt.