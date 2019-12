Der Jugendliche, der über Wölfe schreibt

Bilder mit Worten malen

Charly Art, so sein Künstlername, gab dem Kinder-KURIER ein ausführliches Telefoninterview. „Ich wollte einen Künstlernamen, um Privates und Berufliches zu trennen“, begründet er seine Entscheidung. Und „Art hab ich gewählt, weil ich damit ausdrücken wollte, dass jeder, der ein Buch veröffentlicht auch ein Künstler ist. So wie die einen mit Bleistift zeichnen, malen Schriftsteller Bilder mit Worten“.

Mit ungefähr 12 Jahren hatte Charly, der Vorname des Burschen aus dem Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Bayern ( Wertheim), an der Wolfsgeschichte zu arbeiten begonnen. „Da hatte ich aber nur den Kern und eine grobe Richtung. Die ganze Geschichte hat sich dann erst beim Schreiben selber entwickelt – von Kapitel zu Kapitel.“ Was er allerdings schon hatte, war der Titel des späteren Romans. „Der war von Anfang an in meinem Kopf und der Verlag fand ihn auch gut deshalb wurde er nicht geändert. Warum genau der Name „Moonlight Wolves“ weiß ich aber selbst nicht so genau, er war einfach da.“