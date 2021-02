Zum Gedenken an Bombenattentat: Roma-Kultur-Abend

26 Jahre nach dem Rohrbomben-Attentat bei der Roma-Siedlung in Oberwart, bei dem Peter Sarközi, Josef Simon, Karl und Erwin Horvath in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1995) ermordet wurden, stand eine Online-Lesung um Wiener Literaturhaus im Zeichen von Roma-Kultur, in dem Fall schreibender Kunst. Zwei Neuerscheinungen in der Edition Exil, die sich seit Jahrzehnten dem Schreiben zwischen Kulturen widmet, wurden – von Jessica Beer moderiert - vorgestellt. Vier Wochen lang kann ein Zusammenschnitt des Abends auf der Homepage des Literaturhauses nachgehört und -gesehen werden. Link am Ende des Artikels.

Aus seinem Band mit Kurzgeschichten „bernsteyn und rose/o bernsteyn taj e roza“ las der junge Autor, Samuel Mago selbst. Mehr dazu weiter unten.

Aus dem Lyrik-Band „Die geheime Geometrie der Seele/geometria secretă a sufletului“ von Mircea Lacatus las eine der beiden Übersetzerinnen, was bei Gedichten immer auch mehr, nämlich Nach-Dichtung bedeutet, Ioana Spataru. Gemeinsam mit ihrer Schwester Irina hatte sie die Gedichte ihres Vaters ins Deutsche übertragen. Das kann der 58-jährige im rumänischen Gherla geborene Absolvent der Bukarester Kunstakademie, Dichter und Bildhauer schon. Aber für seine in Wien geborenen Töchter ist es leichter. Die mehrsprachig aufgewachsenen Töchter „schwimmen“ in beiden Sprachen wie Fische im Wasser. Gerade bei Nach-Dichtungen ist das fast unerlässlich. Dadurch, dass Mircea Lacatus, der von 1990 bis 2010 als freischaffender Künstler in Wien, lebte, Deutsch auch kann, konnte er im Prozess der Nachdichtungen – Ioana lebte damals auch wie ihr Vater schon seit fast zehn Jahren in den USA - auch immer wieder nicht nur die Richtigkeit der Worte überprüfen, sondern auch Hinweise auf Umstellungen in Sätzen oder Zeilen geben, um jene Sprachmelodie zu erzeugen, die seine Originale in Rumänische „singen“ wollten.

Mircea Lacatus führt in seinem zweisprachigen Lyrikband Die geheime Geometrie der Liebe in die traditionelle Welt der Roma mit ihren Pferdewägen und den in Wäldern versteckten Lagern. Er erzählt von Mythen und Träumen und einem Leben zwischen Freiheit und Gefangenschaft und spart auch die Verfolgung durch die Nationalsozialisten, die Deportationen in Konzentrationslager und die medizinischen Experimente nicht aus.

Lacatus erhielt bereits 2007 den Lyrikpreis der exil-literaturpreise, 2009 erschien sein Lyrikdebüt „rund um meine eltern eine burg“.

Hier unten geht's zu einem seiner Gedichte - in beiden Sprachen.