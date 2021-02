2-spachige Kurzgeschichten: bernsteyn und rose/o bernsteyn taj e roza

der goldhändler

das goldene haustor neben dem taschengeschäft in der wollzeile 35 fiel mit einem knall ins schloss. im haus war es kalt. ein junger mann im ballonmantel und eine rundliche dame mit hütchen stiegen die treppe in den ersten stock hinauf und läuteten an einer tür. der mann hielt seinen hut in der hand und strich sich nervös die haare nach hinten. seine großtante neben ihm wartete unbeeindruckt, bis eine krächzende stimme hinter der tür zu hören war. wer ist da? was wollen sie? die dame mit hütchen presste ihre handtasche enger an ihren dünnen pelzmantel. küss die hand, frau sara, ich bin‘s, balogh józsef. ich habe ein treffen mit dem herrn sohn. in der wohnungstür ging eine klappe auf, und eine alte frau drückte ihr bleiches gesicht an das kleine fensterl in der tür. als sie den mann erkannte, änderte sich ihr gesichtsausdruck. ihre stimme wurde weicher und sie lächelte: ach sie sind es? sie sind ein schöner junge. die tür ging auf und die alte, die aussah, als würde sie auf die neunzig zugehen, bat die beiden herein. ohne ihre mäntel abzulegen schritten józsef balogh und seine großtante ins wohnzimmer. vom löchrigen parkett bis zum wasserschaden am plafond ragten die wände der dunklen wohnung vier meter in die höhe. acht siebenarmige menoras und zwei channukaleuchter aus bronze funkelten in der vitrine im wohnzimmer, als stünden sie in der auslage eines geschäftslokals. es roch modrig wie in einem keller.