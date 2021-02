Ein Gedicht - zwei Sprachen: Musikstunde/ ora de muzică

musikstunde

Nomade ist meiner art

für mich gibt es keine grenzen

nicht unter den menschen

und nicht unter den völkern

meine einzige grenze ist

die am garten des Herren

wenn ich dort ankomme

wieder und wieder

ziehe ich meine sandalen aus

setze mich neben den zaun

und höre wie der herr in seinem garten singt

manchmal

höre ich auch vater

wie er ihm alte ungarische ziegeunermelodien beibringt

aber ich störe sie nie in ihrer musikstunde

ich ziehe meine sandalen an

und gehe lächelnd

meinen weltlichen dingen nach