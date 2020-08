Baut endlich ein Mahnmal für die Roma-Opfer des Holocaust!

Bündnis noch breiter: Black Lives Matter

Was aber schon gelungen ist: Das Bündnis wird breiter. Schon vor zwei Jahren hoffte Benjamin Hess, Vertreter der Jüdisch Österreichischen HochschülerInnen, dass bald (fast) jede und jeder bei der Zahl von 500.000 ebenso an die vom Nazi-Regime ermordeten Roma denke wie bei sechs Millionen an die jüdischen-Holocaust-Opfer. Heuer trat die stellvertretende Bezirksvorsteherin der Inneren Stadt, die Ärztin Marielle Adiet Ngosso bei der Veranstaltung auf – aber vor allem als federführende Aktivistin der Black Lives Matter-Bewegung in Österreich. Sie habe zufällig, erzählt sie in ihrer Rede, im Alter von 12 Jahren in der Bücherei eines der Bücher von Ceija Stojka in die Hand bekommen und begierig gelesen. Sich aber gewundert, von den ermordeten Roma in der Schule nie etwas gehört zu haben. Obwohl viel über den Holocaust geredet worden war.