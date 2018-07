Dikh He Na Bister! Schau und vergiss nicht!

Allein in der sogenannten „Zigeuner“nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden 2.897 Roma – Männer, Frauen und Kinder – in den Gaskammern des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau ermordet. Es dauerte mehr als 70 Jahre bis der Völkermord (Genozid) an einer halben Million Roma und Sinti durch das faschistische NS-Regime vom Europäischen Parlament anerkannt wurde. Seither wird am 2. August dieses Völkermords gedacht – in Wien am Ceija-Stojka-Platz.