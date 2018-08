Noch breiteres Bündnis gegen Diskriminierung!

Starke Worte

Die Kundgebung in Wien – parallel finden Aktionen in vielen Ländern statt, nicht zuletzt auch in Auschwitz – wird immer am Ceija-Stojka-Platz in Wien-Neubau abgehalten. Die Namensgeberin ist die vor fünfeinhalb Jahren verstorbene Künstlerin, die als nur eine von sechs Mitgliedern ihrer 200-köpfigen Familie drei Konzentrationslager (Auschwitz, Ravensbrück und Bergen-Belsen) überlebt hatte. Als eine der ersten machte sie in der Nachkriegszeit früh und öffentlich auf das Schicksal ihrer Volksgruppe aufmerksam – in Büchern, Bildern und vor allem in vielen Workshops mit mehr als 12.000 Jugendlichen. Vier Kopien ihrer beeindruckenden Gemälde und ein paar Dutzend Bilder Jugendlicher aus den Workshops waren im Hof der Pfarre neben dem Platz ausgestellt. Dort sprach und sang unter anderem Nuna Stojka, Schwiegertochter der verstorbenen Künstlerin, die jahrzehntelang mit ihr die genannten Workshops durchführte und sie so gut wie kaum jemand kannte. Kaum etwas charakterisiert ihre Größe und Stärke besser als die Zeile in einem Gedicht, zu Ehren der Mutter Gottes, das Nuna Stojka im Pfarrhof rezitierte. In einer der letzten Zeilen bittet Ceija Stojka sogar um Vergebung für jene, die 1944 Zehntausende ihrer Schwestern und Brüder umgebracht haben.