11-Jährige dichtet, lieber mit anderen Aufgaben zu machen

An dieses erste Buch kann sie sich noch mehr als genau erinnern, wie sie im KiKu-Gespräch drauf los sprudelt: „Elena gegen alle Hindernisse“, eine Pferdebuchserie von Nele Neuhaus. Vaya bevorzugt Geschichten, keine Fantasy, sondern „realistischere“.

Auf die Frage nach weiteren Lieblingsbeschäftigungen nennt die 11-Jährige, die neben Deutsch noch Arabisch und die kurdische Sprache Kurmandschi, sowie Englisch spricht: Fernschauen – Dokumentationen über noch nicht so gut erforschte Gegenden der Welt wie unter Wasser, lernen, mit dem Handy spielen. „Und ich spiele auch noch mit meinem Instrument.“

Da will der Kinder-KURIER natürlich wissen, welches das ist. „In der zweiten Schulstufe habe ich mit Geige begonnen. Ich habe zu Hause mit zwei Stöcken so gespielt wie mit einer Geige, deswegen haben mich meine Eltern zum Musikkurs angemeldet. Zuerst hab ich dort die Noten gelernt und dann nach vier Wochen eine Geige bekommen. Am Anfang hab ich nur mit dem Finger die Töne gezupft und dann erst mit dem Geigenbogen.“ So besonders viel übe sie nicht, verrät Vaya, „ungefähr drei Mal in der Woche immer ungefähr 20 Minuten“.

Mit der Schule habe sie erst/schon in Wien begonnen, wo sie mit ihren Eltern auf der Flucht aus dem kurdisch-sprachigen Teil Syriens gelandet war. „Dort war ich nur einige Tage in der Schule in einem Dorf, wo meine Mutter als Lehrerin unterrichtet hat.“

