Kurzes Posting – und viele Gedichte sind gekommen

Erfinder der LockdownLyrik-Bewerbe ist der Berliner Fabian Leonhard. Gemeinsam mit sechs anderen jungen Literatur-Interessierten mit obendrein sozialem Anspruch gründete er im November 2020 – also in down ge-lock-ten Zeiten den Trabanten Verlag. Wie’s dazu kam, das erzählt er dem Kinder-KURIER am Telefon.

„Ich schreib selber seit drei Jahren Gedichte, hab dann im Herbst meinen ersten Band veröffentlicht – und 3000 Exemplare in acht Wochen verkauft.“ Das ist für einen Lyrikband ganz schön viel- und weit mehr als erwartet.

Im Jänner diesen Jahres schrieb der Verlags-Mitgründer und Dichter auf Instagram ein kurzes Posting, in dem er die Community bat, Gedichte zu schreiben, wie und was jeder und jedem zum Lockdown einfällt. Er versprach, diese dann zu teilen. Mehr war da anfangs nicht. „Schon am ersten Tag sind 200 Gedichte gekommen“, wovon sich der Initiator überwältigt zeigte.